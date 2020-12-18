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Sultanbeyli'de tarifeye uymayan fırınlar yeniden denetlendi

SULTANBEYLİ'de haksız fiyat artışında bulunan fırınlara yönelik denetimlerde 14 işletmenin gramaj, fiyat ve tarife parametrelerine uymamaya devam ettiği belirlendi. Söz konusu işletmelere 'Haksız Fiyat Artışı Tutanağı' düzenlenirken Kaymakam Metin Kubilay 'Fırın denetimleriniz devam edecek' dedi.

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İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli’de bulunan 87 fırında Kasım ayında “gramaj, fiyat ve tarife” denetimleri gerçekleştirilmiş 32 fırında olumsuzlukla karşılaşılmıştı.

14 fırına haksız fiyat artış tutanağı düzenlendi

Sultanbeyli’de daha önceki denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 32 fırının tamamı 16-17 Aralık tarihlerinde Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki ekipler tarafından yeniden denetlendi. 18 işletmenin gramaj, fiyat ve tarife parametrelerine uyduğu, 14 işletmenin ise uymadığı tespit edildi. Gramaj, fiyat ve tarife parametrelerine uymayan 14 işletme hakkında ekiplerimiz tarafından “Haksız Fiyat Artışı Tutanağı” düzenlendi.

Metin Kubilay: Fırın denetimlerimiz devam edecek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul Valiliği’nin talimat ve koordinasyonu çerçevesinde fırınlardaki gramaj, fiyat ve tarife denetimlerimiz devam edecektir, vatandaşlarımızdan ricam konu ile alakalı bir aykırılıkla karşılaştıklarında şikayetlerini “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi” uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden bildirmeleridir. Bunun yanında tarifelere ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.

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