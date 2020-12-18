Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de son 16 turunda yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında düzenlenen ve kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber tarafından gerçekleştirildi. Kura çekiminde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı son 16 turunda müsabakalar, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü