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Denizli'de hayatının şokunu yaşadı: Ev yıkılıyor sandım

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de, freni boşalan hafriyat kamyonu, apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı, paniğe yol açan kazada, kamyon, iş makineleriyle çıkarıldı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2346 Sokak'ta meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Mecid Ş.'nin park ettiği 20 BE 865 plakalı hafriyat kamyonu, bir süre sonra, freni boşalınca hareket etti.

Eğimli yolda 20 metre kadar giden kamyon, bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda oturanlar gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ön kısmı binanın bahçesine düşen ve asılı kalan hafriyat kamyonu, vinç ve kepçeyle bulunduğu yerden çıkarıldı.


"Ev yıkılıyor sandım"
Apartmanda yaşayan Fethi Şaşmaz, dairesinin balkonuna hafriyat kamyonunun çarptığını belirtip, "Evde sabah otururken büyük bir gürültü duyduk. Kamyonun freni boşalmış. Bahçemize girdi. Balkonumuzda hasar oluştu" dedi. Raziye Şaşmaz ise, "Kaza sırasında biz içerideydik. Gürültüyü duyduk, dışarı çıktık. Kamyon apartmanın bahçesine girmiş. Büyük bir gürültü oldu. Ev yıkılıyor sandım" diye konuştu.



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