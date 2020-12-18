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Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor Gedelli nerede?

TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin hikayesi kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Peki Gönüldağı nerede çekiliyor, Gedelli nerede hangi ilimizde?

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Sezona birbirinden iddialı dizilerle giren TRT 1'in en büyük bombalarından biri de şüphesiz izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönüldağı oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde. 

Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde  Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek)  yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.  

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? 

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.

Gönül Dağı oyuncu kadrosu:

Berk Atan -(Taner)

Gülsim Ali İlhan -(Dilek)

Yavuz Sepetçi -(Ciritçi Abdullah)

Ege Aydan -(Celal Bey)

Semih Ertürk -(Veysel)

Ecem Özkaya- (Zahide)

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