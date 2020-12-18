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TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası'yla işbirliği mutabakatı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yla (TCMB), Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere 'Mutabakat Zaptı' imzaladı.

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Açıklamada, şöyle denildi: TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

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