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ABD'den S-400 açıklaması! Bakın yaptırımların amacı neymiş

ABD'de 3 Kasım seçimini kaybeden Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetimin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım dayatmasına ilişkin ''Yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'yı engellemek.'' açıklaması yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown'dan 14 Aralık'ta Ankara'ya yaptırım kararının açıklanmasının ardından 15 Aralık'ta ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 'yaptırımların, Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemeyi amaçladığını' söyledi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayine Rus erişimine izin veriyor'
"Pompeo, Çavusoğlu'na net biçimde iletti ki, Türkiye'nin S-400 sistemi alımı, ABD personeli ile askeri teknolojisini güvenliğini tehlikeye sokuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayine Rus erişimine izin veriyor" denilen açıklama şöyle devam etti: "Bakan, yaptırımların amacının Rusya'nın kaydadeğer gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini engellemek olduğunu ve Türkiye ya da başka bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ve muharebeye hazır olma durumuna zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı."

'S-400 krizini çöz, NATO'ya bağlılığını teyit et'
"Aynı zamanda Pompeo, Türkiye'den, S-400 meselesini savunma sanayilerimizin on yıllara dayanan işbirliği tarihiyle tutarlı şekilde çözmesini ve NATO içinde operasyonel silah alımına dair NATO'ya olan yükümlülüğünü yeniden taahhüt etmesini talep etti."

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