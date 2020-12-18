Erdoğan: AK Partiyi kapatacak, memurları atacak işadamlarının mallarına el koyacaklarmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane'de yapımı biten meydan açılış töreninde "Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız diyorlar. AK Parti ile iş yapanların mallarına el koyacağız diyorlar. Bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar" dedi. Erdoğan ayrıca CHP'deki 'taciz' sessizliğine sert tepki verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de yapımı tamamlanan meydan ve bir dizi çevre projesi için düzenlene törende konuştu. Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet vardı. Erdoğan, CHP teşkilatlarındaki son dönemdeki taciz, tecavüz ve şiddet olaylarına yönetimin sessiz kalmasına çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İstanbul'un yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiyoruz. 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içerisindeyiz.

Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Eğitim'den sağlığa sanayiden spora kadar son 18 yılda kurduğumuz güçlü alt yapı üzerine güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

'Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi bazılarını çıldırtıyor'

Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi bir krize ve bununla bağlantılı olarak derinleşen ekonomik krizlere rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi bazılarını çıldırtıyor.

'Nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız'

Dışarıdaki şaşkınları anlıyoruz fakat içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. AK Parti'ye yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin emarelerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız diyorlar. AK Parti ile iş yapanların mallarına el koyacağız diyorlar. Bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız.

'Kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz'