CHP Osmangazi İlçe Başkanı 17 yaşındaki kızı taciz etti! O mesajlar ifşa oldu
CHP yeni bir taciz skandalı ile sarsıldı. Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M. A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ortaya çıktı. İlçe Başkanı'nın taciz mesajları ifşa oldu: "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum..."
CHP'de bir taciz skandalı daha patlak verdi. Bursa'da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın partide görevli 17 yaşındaki S. G.'ye gece yarısı emojiler attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine Akyolcular'ın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği M.A'yı Genel Merkez'e şikayet etti. M.A'nın adı, daha önce de evli bir kadınla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Önce emojiler gönderdi
Nüfusu bakımından Türkiye'nin 54 ilinden daha büyük olan Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı M.A'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A'nın gece geç saatlerde S. G'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna bile (ismini tam yazarak) "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S. G. olaya tepki gösterdi.
Gece geç saatlere kadar yazdı
M.A., saat 23:00 da "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A , "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A. , 'Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.
Genel Merkeze gidip şikayet etti
Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip anne kız Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.