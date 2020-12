Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İstanbul'da 72 bin bina yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 64 riskli alanda 72 bin binanın yenileneceğini açıkladı.

Bakan Kurum, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde, Kağıthane'nin geçmişine bakıldığında her köşesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dokunuşunun, hizmetinin ve eserinin görülebileceğini söyledi.



Kent içi dere ıslah çalışmalarının en büyüğü ve kapsamlısı olan Sadabad Deresi ıslah çalışmasının bunun bir örneği olduğunu belirten Kurum, İstanbul'un ilk toplu konut projesi olan Başak Konutları, Sadabad ve Hasbahçe mesire alanlarının yine Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilçeye kazandırıldığına vurgu yaptı. Kurum, Sadabad ve belediye binası arasındaki tarihi aksın da Erdoğan tarafından ihya edildiğini kaydetti.



Erdoğan'ın ilk örneklerini Kağıthane'ye yaptığı tüm bu projelerin benzerlerinin önce İstanbul'a ardından da bütün ülkeye yayıldığını ve herkese örnek olduğunu dile getiren Kurum, "Bugün yine, 94 ruhuyla Türkiye'nin her yerinde şehirlerimizin tarih ve kültürünü yansıtan, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü olan tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. Kağıthane Meydanımızı yeni yüzüyle bugün İstanbullu kardeşlerimizin, Kağıthaneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kağıthane için İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şehircilik kültürünün en önemli simgeleri olan tarihi kent merkezlerine, birlik ve beraberlik mekanları olan meydanlara sahip çıktıklarını ifade eden Kurum, "Tarihe vefa, geçmişe saygı" sloganıyla, bugün 44 ilde 79 tarihi meydanın yeniden ihya edildiğinin altını çizdi.



Kurum, "Ankara Saraçoğlu ve Hergelen Meydanı'ndan, Konya Mevlana Meydanı'na, Erzurum Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami çevresinden, Kayseri Kaleiçi'ne, Yozgat Çapanoğlu'na, Kastamonu Nasrullah Cami çevresinden, Balıkesir Zağnos Paşa Cami çevresine; Niğde, Muş, Kütahya, Zonguldak ve Sinop'a kadar ülkemizin her yerinde bu eşsiz tarihi ve kültürel mirası koruyor, milletimizle yeniden buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.



"72 bin binayı riskli yapı statüsünde yeniliyoruz"

"Büyük İstanbul Dönüşümü"nü kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Kurum, şu bilgileri verdi:



"İstanbul'da tam 64 riskli alanda 72 bin binayı riskli yapı statüsünde yeniliyoruz. Bakanlığınız, TOKİ eliyle İstanbul'un 22 ilçesinde 41 kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin konutumuzu projelendirdik. Son 8 ayda İstanbul'umuzun hemen hemen tüm ilçelerinde 10 bin konutumuzun temellerini attık. Esenler'de 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz. Yine Kağıthane'de bu noktada biliyorsunuz, istinat duvarının Yahya Kemal Mahallesi'nde kaymasından ötürü bir binamız kendiliğinden yıkılmıştı, sizin talimatlarınızla 34 bin metrekarelik alanda 3 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ve 123 binanın olduğunu projeyi hızlıca başlattık ve geçtiğimiz temmuz ayında hep birlikte, Kağıthaneli vatandaşlarımızla temellerini attık. İnşallah bir yıl geçmeden söz verdiğimiz gibi 6 ay içerisinde bitirip Kağıthaneli vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yine Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir diğer riskli alanda bulunan 6 blok 288 konuttan oluşan yerleşim yerinin yıkımını belediyemiz tamamladı. Yine bakanlığımız TOKİ eliyle hızlı bir şekilde dönüşüm projemizi o alanda başlatacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Fikirtepeli vatandaşlara müjdelerinin verildiğini, burada 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında tüm altyapılarıyla beraber 15 bin konutun inşasına başlanıldığına dikkati çekti.



Kurum "Türkiye'de 150 bin, İstanbul'umuzda 16 bin sosyal konutumuz hızla yükseliyor. Bugün TOKİ'mizle 1 milyonuncu konutumuzun yapımını tamamladık. İnşallah, 2021'in başında zatıalinizin teşrifleriyle 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan şehir meydanlarını ihya ediyor, diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor, bir taraftan da şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını arttırıyoruz ve bu çerçevede talimatlarınıza başlattığımız 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle 34'ü İstanbul'umuzda olmak üzere Türkiye'mizde şu an devam eden 278 millet bahçesi projemiz var. Bu millet bahçelerimizden 9'unu hamdolsun İstanbullu kardeşlerimize armağan ettik." dedi.



Kanal İstanbul Projesi



Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin de şunları kaydetti:

"Bugün yine sizin liderliğinizde; Ulaştırma Bakanlığımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini, İstanbul Boğazı'mızı koruyacak Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, millet bahçeleri, içindeki ekolojik koridorlarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olan Kanal İstanbul için adımlarımızı atıyoruz. Her iki yakasına dünyanın en geniş akıllı şehrini kuracağımız Kanal İstanbul'da, yatay mimari esasıyla mahalle kültürümüzü yaşatacak yeni mekanlar oluşturuyoruz ve 100 yılın en stratejik adımlarından birini inşallah milletimizle birlikte atmak suretiyle projemizi gerçekleştiriyoruz.



İnşallah liderliğinizde güçlü Türkiye'nin güçlü İstanbul'u için gece demeden gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu eserleri İstanbul'a kazandırdığınız için bu milletin bir ferdi olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzurunda zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum."