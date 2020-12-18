Adem Büyük Erol Bulut'u savundu: Futbolcuların da o kadar suçu var

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Adem Büyük, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası Erol Bulut'a gelen eleştirileri yersiz buldu. Adem Büyük, 'Burada hoca suçluysa, Fenerbahçeli futbolcuların da o kadar suçu var' dedi.

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"Fenerbahçe deplasmanına giderken hiçbir takım arkadaşımın gözünde korku görmedim" diyen Adem Büyük, Fanatik'ten Yakup Çınar'a verdiği röportajda, "Kendi oyunumuzu oynarsak mutlak 3 puanla ayrılacağımızı biliyorduk. Erol hocayla iki sene Malatya'da çalıştım. Bana göre taktik disiplin ve antrenman performansı anlamında çok iyi hoca. En azından hocada disiplin var. Alman ekolünden gelmesinden kaynaklı. Takımın başarısızlığını Erol hocaya yıkmak doğru bir şey değil." dedi.

"3-0'dan sonra iki pozisyon buldular"

Sözlerine devam eden Adem Büyük, "Biz Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik. 3-0'dan sonra iki pozisyon buldular. Burada hoca suçluysa, Fenerbahçeli futbolcuların da o kadar suçu var. Yabancılara karşı gösterilen sabrın Türk hocalara da gösterilmesi gerekiyor. O sabır gösterilirse Erol hoca başarılı olacaktır" dedi.

Falcao değerlendirmesi

"Galatasaray'a gidişim ne kadar sürpriz olduysa ayrılığım da o kadar sürpriz oldu" ifadelerini kullanan Adem Büyük, "Pandemi süreci olmasaydı yüzde bir milyon açık ara, şampiyon olacaktık. Kimse bana Galatasaray'dan git demedi. Tekrar Fatih hocama çok teşekkür ederim. Herkes Falcao buraya para almaya gelmiş gibi düşünüyor ama antrenmanlarda da koşan, çalışan, mücadele eden bir oyuncu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan. Tanıdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

"Adem bu boyla oynayamaz" diyenler oldu

"25 yaşından sonra Süper Lig'de oynamaya başladım. O yüzden bunun kıymetini bilerek yaşıyor ve çalışıyorum" diyen Adem, "1'inci ligdeyken Adem bu boyla Süper Lig'de oynayamaz diyen hocalar oldu. Sonra o hocaların hepsiyle Süper Lig'de çalışma fırsatım oldu ve beni hepsi oynattı" ifadelerini kullandı.