Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan halk ekmek büfeleri için teklif

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılması planlanan halk ekmek büfelerine ilişkin teklifte bulundu.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, İBB'nin 142 yeni halk ekmek büfesi açılmasına yönelik talebine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Vatandaşa ucuz ekmek vereceğiz" söylemiyle ekmek üzerinden siyaset yapıldığını savunan Balcı, şunları kaydetti:

Ucuz ekmeği halka ulaştırma konusunda kaygınız varsa, İstanbul'da ihtiyaç duyulan yerlere açılacağı söylenen halk ekmek büfelerinin satacağı ekmeği, fırınlarımız aracılığıyla hiçbir ticari fayda sağlamadan satmaya hazırız.

İhtiyaç hasıl olan yerlerdeki fırınlarımız saat 20.00'ye kadar kendi mekanlarında, halk ekmek fiyatından bu ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırabilir. Kapımız bu konuda İBB Halk Ekmek Fabrikasına sonuna kadar açıktır.