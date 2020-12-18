Vakıf eski müdüründen skandal cinsel ilişki teklifi! Beni mutlu et yardım edeyim

TRABZON'daki bir vakfın eski müdürü, eşi tarafından bıçaklanan kadının yardım başvurusunda bulunması üzerine iddiaya göre taciz ve sarkıntılığa başladı. 38 yaşındaki kadından cinsel fotoğraflar istediği iddia edilen müdür S.D. hakkında dava açıldı. S.D.’nin şikayeti üzerine de kadın hakkında ‘hakaret ve şantaj’ iddiasından dava açıldı.

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Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuran ve daha önce eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan G.A. yardım talep etti. İddiaya göre vakıf müdürü S.D. kadından neresinden bıçaklandığını gösteren fotoğrafları WhatsApp üzerinden kendisine yollamasını istedi. Mahrem yerinden bıçaklandığını belirten kadın fotoğrafları göndermedi. İddiaya göre, kadın ile bir süre görüşen müdür, cinsel içerikli fotoğraflar istedi. G.A. kendisine yardım etmeyen S.D. ile makamında tartıştı. İkili birbirinden şikayetçi oldu.

"Beni mutlu et yardım edeyim"

Polise başvuran G.A., ifadesinde “Yardım talebinde bulundum. Kolumdaki izleri sordu. Hayat hikayemi anlattım. Kolumu okşamak istedi. Kolumu çektim. Eşimin beni bıçakladığı karnımı görmek istedi. Bana mesaj atarak, köfte yaptırıp evime gelmek istedi. Kabul etmeyince, dışarıda buluşmak istedi. Köftecide buluştuk. Kendisini mutlu etmem halinde yardım alabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de talebini kabul etmedim ve şikayette bulundum” dedi.

Köfte yaptırıp evine götürmek istedi

Polise ifade veren S.D. ise iddiaları reddederek, “Bana raporunu gönderince sohbet etmeye başladık. Uzun zamandır köfte yemediğini söyledi. Ben de ‘Yaptırıp eve getireyim’ dedim. ‘Ev olmaz’ deyince dışarıda buluştuk. Bana tuzak kurdu. Şantajda bulundu. Şikayetçiyim” savunması yaptı.

İki dava birden açıldı

S.D. hakkında Trabzon 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz’, G.A. hakkında ise ‘hakaret ve şantaj’ iddiasıyla dava açıldı.