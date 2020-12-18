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TBMM'de tansiyon yükseldi! İYİ Partili Vekilin "Hay maşallah" demesi Bakan Selçuk'u çok sinirlendirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında 'aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini' söyledi. İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah" deyine Bakan Selçuk çok sinirlendi.

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"Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, Türkiye için sorun olmaktan kalktı" diyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama yaptı ve aşırı yoksulluğu sıfıra indirdiklerini söyledi.

"Bununla iftihar edelim"

TBMM görüşmelerinde muhalefet, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu eleştirisini yapınca, Bakan Selçuk şunları söyledi:

Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim.

"Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, "Aşırı zenginliği de azaltın Sayın Bakanım" diye Selçuk'a laf attı. Selçuk ise "BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54'üncü sıraya geldik" dedi.

"Hay maşallah!" tartışması

Bakan'ın bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Hay maşallah!" diye tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, bu sözler üzerine İYİ Partili Yaşar'a şu yanıtı verdi: Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002'de orta insani gelişmedeydik, 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?

"Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz?"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise, "Milletin aklıyla alay etmeyin. Nerede yaşıyorsunuz? İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, esnaf, çiftçi açlık sınırının altında" tepki gösterdi.

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