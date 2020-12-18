BIST 1.405
DOLAR 7,65
EURO 9,38
ALTIN 464,03
HABER /  POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e 'diktatör' yanıtı: Satılmış, lejyöner...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir." sözleriyle sert yanıt verdi.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Franco özentisi diktatör bozuntusu" sözlerine çok sert tepki gösteren Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fahrettin Altun, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir." diyerek mahkemede hesaplaşacaklarının sinyalini verdi.

Altun'un, CHP'li Özel'e yönelik yaptığı paylaşımlar 

- 18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.

- Türkiye’nin, son 18 yılda Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan
liderliğinde, demokratikleşme, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür.

Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.

- Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir.

- 18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçilerden bomba açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM'de tansiyon yükseldi! İYİ Partili Vekilin "Hay maşallah" demesi Bakan Selçuk'u çok sinirlendirdi
Rize'de koronalı tabutu açıldı! Aynı aileden 5 kişi daha virüsten öldü 6 kişi tedavide
MHP'den esnafı kızdıran hareket: 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar
Antalya'da Gülsüm nine cinayetinde yasak aşk ortalığı karıştırdı: Çıplak fotoğraflarımı çekip...
Erdoğan: AK Partiyi kapatacak, memurları atacak işadamlarının mallarına el koyacaklarmış!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Nesli tükenmek üzereydi! Çin'de derisini ve kemiklerini sattılar
ABD Başkanı Trump: Moderna'nın koronavirüs aşısı büyük bir çoğunlukla onay aldı
Şanlıurfa'da plakaya yaptığı düzenek görenleri şaşkına çevirdi
CNBC: Covid-19 aşı üreticilerine yan etkiler nedeniyle dava açılamayacak
Vakıf eski müdüründen skandal cinsel ilişki teklifi! Beni mutlu et yardım edeyim
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
Yorumlar