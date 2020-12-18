Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı(85) son yolculuğuna uğurlandı.

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Rize Adalet Partisi eski İl Başkanı, eski milletvekili ve 42'nci hükümette eski Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan Tuncay Mataracı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Mataracı için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazını takiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mataracı'nın eşi Nuran Mataracı, oğulları Tarkan ve Sinan Mataracı, kızı Meziyet Aydın, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile yakınları katıldı.



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından, Tuncay Mataracı'nın tabutu, tören mangası tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Mataracı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.