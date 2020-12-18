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Kocaeli'nde yakalandılar! 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'nde gözaltına alınan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada FETÖ propagandası yaptıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanınca Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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