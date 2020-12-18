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Kuzey Kore'de kaptanın dinlediği radyo hayatına mal oldu! İdam edildi

Demirören Haber Ajansı

Kuzey Kore’de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia’yı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi.

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Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kuzey Kore’de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde, 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi’nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

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