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İtalya'da son 24 saat koronavirüs tablosu: 16 bin 308 yeni vaka 553 ölüm

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüste geçtiğimiz günlerde koronavirüs pik yaptığı İtalya'da son 24 saatte 16 bin 308 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Azalan vaka sayılarına göre son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 553 olması dikkat çekti.

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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 176 bin 185 testten 16 bin 308’i pozitif çıktı. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana yeni tip koronavirüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 938 bin 83’e ulaştı.

Son 24 saat içinde 553 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 68 bin 447’ye ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 23 bin 384 kişinin daha iyileşmesi ile ülkedeki aktif Covid-19 hasta sayısının 620 bin 166’ya gerilediğini açıkladı.

İtalya'da salgın düşüşte

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında 3 haftayı aşkın süredir görülen azalma eğilimi devam etti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı:

Sağlık Bakanlığı, salgın için ayırılan yoğun bakım yataklarının 35’inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 784’e düştüğünü açıkladı.

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