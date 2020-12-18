Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti

RİZE'de 5 kişinin 1 ay içerisinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53), Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

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İSTANBUL’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti. Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Babası da kurtarılamadı

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Aynı aileden 3 kişi daha öldü

Aynı aileden Bünyamin Genç, 1 Aralık’ta; İbrahim Genç (53), 4 Aralık’ta; Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesinde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da önceki gün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.