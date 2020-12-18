Masterchef Serhat nişanlısı kim ne iş yapıyor evlilik için geri sayım başladı!

Masterchef 2020'de artık büyük finale haftalar kala son 5'e kalan yarışmacılar arasında olan isimlerden biri de iddiasını her fırsatta dile getiren 23 yaşındaki Serhat Doğramacı oldu. Nişanlı olan Serhat aşk pozlarını instagram'da sık sık takipçileri paylaşıyor. İşte Masterchef Serhat ve ailesi hakkında yeni bilgiler...

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Masterchef 2020'nin bu seneki en dişli ve hırslı yarışmacılarından biri Serhat oldu. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 10 yıldır yemek yaptığını söyleyen Serhat tam bir mutfak aşığı. Bu yarışmaya katılmak için hayatının fırsatını elinin tersiyle ittiği söyleyen Serhat'ın nişanlısı da merak konusu oldu.

Pazar günü bir elemenin daha yaşanacağı Masterchef'te artık yolun sonu göründü. Bu hafta yarışmalar ve jüri kararı sonucu eleme potasına giren isimlerden biri de Serhat oldu.

Duruşu, söyledikleri ve elinin hüneri ile iddiasından hiç vazgeçmeyen Serhat Doğramacı kendini Masterchef'in şampiyonu ilan etti bile. Yarışmaya nişanlısının ısrarı katıldığını daha ilk elemelerde anlatan Serhat evlilik için gün sayıyor.

Geçtiğimiz programlarda arkadaşlarının ve jüri üyelerinin baş sağlığı mesajlarının ardından Serhat'ın nişanlısının babasının vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Porgramda göz yaşlarını tutumayan Serhat'ın nişanlısı da merak konusu olmuştu.

Yarışma sayesinde popüler olan Serhat'ı instagram hesabında 149 bin kişi takip ediyor. Çok sık paylaşım yapmayan Serhat'ın en çok yorum ve beğeni alan pozları ise nişanlısı ile olanlar...

Nişanlısı hakkında pek bilgi olmayan Serhat'ın yarışma bittikten sonra düğün hazırlıklarına başlayacağı da konuşulanlar arasında.

Serhat kayınpederinin vefatını bu sözlerle duyurmuş ve takipçilerinden dua istemişti:

Nişanlımın babasını, kayınpederimi 14.09.2020 tarihinde kaybettik. Kelimelerle ifade edilemeyecek iyilikte bir kalbe sahipti. Dünya tatlısı ve mükemmel bir insandı. Onun için lütfen dualarınızı eksik etmeyin.

Ya dünya iyileşmeli yada iyi insanlar dünyaya gelmemeli.

Peki Serhat kimdir aslen nereli, mesleği ne birlikte bakalım...

MasterChef Türkiye 2020 programına İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtmiş ve çok konuşulmuştu.