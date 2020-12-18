BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,88
HABER /  POLİTİKA

Fuat Oktay'dan CHP'ye çok sert eleştiri!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yaparak, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf yerler ve kişiler listesi...
Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kart gördü ortalık karıştı
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'yi kim kutuplaştırıyor? Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Aralık 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular
Erikli Su firmasının kurucularından! İş adamı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
Masterchef Serhat nişanlısı kim ne iş yapıyor evlilik için geri sayım başladı!
Bitlis'te freni patlayan TIR dehşeti! Otomobili hurdaya çevirdi
Cuma saati okunacak dua hangisi okunuşu ve Türkçe anlamı
Yorumlar