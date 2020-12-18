Fuat Oktay'dan CHP'ye çok sert eleştiri!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yaparak, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil" ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...