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Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da vatandaşlar kısıtlama öncesi Uludağ'dan gelen sudan doldurmak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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Yıldırım ilçesine bağlı Hamamlıkızık'taki su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Bayilerde 13 lira olan suyu buraya gelerek 2 lira 50 kuruşa dolduran vatandaşlar uzun süre beklemelerine rağmen sularını dolduruyor. Bursa'nın birçok ilçesinden ve merkezinden gelen çok sayıda vatandaş, yanlarında getirdikleri onlarca 19 litrelik bidonu çeşmeden doldurup evine götürüyor. Buraya gelen vatandaşlar bir aylık su ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinin yolunu tutuyor.


"Burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyoruz"
Buranın suyunu çok beğendikleri için geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Buraya düzenli olarak uzun yıllardır geliyoruz. Buranın suyu çok yumuşak ve lezzetli dışarıdan 13 liraya aldığımız bidonu burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyoruz. Yanımızda getirebildiğimiz kadar bidon getirip doldurarak evimizin yolunu tutuyoruz. Burası böyle kalabalık oluyor. Su doldurmak için kuyruk bekledik. Sıra bize gelince suyu doldurup evimizin yolunu tutacağız. Buraya her ay düzenli olarak geliyoruz" dedi.

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