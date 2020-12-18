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ABD başkanlığına seçilen Biden, Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

Anadolu Ajansı

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi ile görüşmeyi, özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi teklif etmeyi planladığı bildirildi.

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Bloomberg'in ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; yeni ABD yönetiminin Venezuela'daki ekonomik ve insani krizi sonlandırmak için Nicolas Maduro yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi. 

Biden yönetiminin göreve geldiğinde Venezuela'da özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi planladığı vurgulanan haberde; Biden'ın Donald Trump yönetiminin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevi bırakması ön koşulu olmaksızın doğrudan görüşmelere hazır olduğu ifade edildi. 

Biden'ın danışmanlarına göre; Venezuela'daki kriz, yönetimin Batı yarımkürede karşı karşıya kalacağı diplomatik en büyük diplomatik zorluk olacak.

Trump yönetiminin muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıması politikasına Biden yönetiminin nasıl yaklaşacağı da merak ediliyor.

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