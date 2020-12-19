BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  GÜNCEL

Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetim yapan polisin dur ihtarına uymayan sürücü bir polis memuruna çarptı. Sürücü gözaltına alınırken yaralı polis tedavi altına alındı.

Abone ol

KIRIKKALE'de "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kontrol noktasında görevli ekiplerin "dur" ihtarına uymayan Hamdi B'nin kullandığı 06 BZA 605 plakalı otomobil, polis memuru Turgut Abay'a çarparak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Abay'ın ayağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Hamdi B. ile araçta bulunan şüpheli, aracı Kırıkkale Sanayi Sitesi'ne bırakarak kaçtı.

Sürücü ve yanındaki zanlı kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Esnafa can suyu Bursa Büyükşehir Belediyesinden
Türkiye'yi kim kutuplaştırıyor? Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?
TBMM'de tansiyon yükseldi! İYİ Partili Vekilin "Hay maşallah" demesi Bakan Selçuk'u çok sinirlendirdi
Rize'de koronalı tabutu açıldı! Aynı aileden 5 kişi daha virüsten öldü 6 kişi tedavide
MHP'den esnafı kızdıran hareket: 50 kuruş ve Bereket Duası dağıttılar
Antalya'da Gülsüm nine cinayetinde yasak aşk ortalığı karıştırdı: Çıplak fotoğraflarımı çekip...
ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD başkanlığına seçilen Biden, Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Fuat Oktay'dan CHP'ye çok sert eleştiri!
Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular
Erikli Su firmasının kurucularından! İş adamı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti
Meteoroloji bölge bölge açıklayıp saat verdi kar ve yağmur geliyor
Yorumlar