Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! Güzel haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından İstanbul için sevindiren gelişmeyi duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınında son durumu paylaştı.

Son bir haftada vaka sayılarında önemli düşüş

Tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Bakan Koca, ''İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL’DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.'' ifadelerini kullandı.