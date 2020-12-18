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Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kart gördü ortalık karıştı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da maçın 69. dakikasında Fatih Terim kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, maçın ilk yarısında karşılaşmayı yöneten hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kararlarını beğenmemiş ve tepkiler göstererek, "Bekçi gibisin. Devamlı onların lehine karar veriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

"Senden bekçi bile olmaz"
Maçın ikinci yarısında Terim'in oyun içerisinde sert tepkileri devam etmesi üzerine 69. dakikada Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı ve tribüne gönderildi.

Terim, kırmızı kart sonrası Öğretmenoğlu'na sert ifadeler kullanmaya devam etti. Fatih Terim, "Evde anlat Fatih hocayı attım diye. Terbiyesiz ahlaksız. Sen ne futbolu ne de hakemliği biliyorsun. Senden bekçi bile olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Terim'in oyundan atılması sonrasında takımın başında Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

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