ABD'de koronavirüs aşılarından zarar görenin bir hakkı yok

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Moderna'nın da kısa zaman içerisinde acil kullanım izni almasıyla ABD'de iki aşı yakın zamanda aktif olarak kullanılmaya başlanacak. ABD'de bulunan Riskli Temas Öncesi Önleyici Tedavi (PREP) yasasına göre; Pfizer/Biontech ve Moderna gibi şirketlerin aşılarını olan kişiler eğer istenmeyen bir durumla karşılaşırsa yasalar gereği herhangi bir sonuç alamayacak.

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Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülke olan ve yaklaşık 350 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de koronavirüs aşılama işlemleri hafta başında başladı. Çeşitli yan etkiler tespit edilen aşı, son sürat uygulanmaya devam ederken; ABD’li avukatlardan aşı sonrasında oluşabilecek sorunlarla ilgili bir açıklama geldi.

CNBC’ye konuşan ABD’li avukatlar, koronavirüs aşısı olanlarda oluşabilecek komplikasyonlar sonrasında aşı olanların yasalar gereği herhangi bir hak elde edemeyeceğini açıkladılar. Dallaslı avukat Rogge Dunn, "Kapsamlı bir dokunulmazlık yasasının çıkarılması ihtimali çok az. Federal hükümet, ilaç şirketlerinin yasal olarak sorumluluk almamasına olanak sağlıyor" ifadelerini kullanırken; koronavirüs aşısından zarar görecek kişilerin ABD mahkemelerine başvurup kimseyi suçlayamayacağını belirtti.

Son 10 yılda zarar gören hastaların sadece yüzde 6’sı ödeme aldı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetki alan herhangi bir ilaç ve aşı ile ilgili kişilerin dava açma haklarının olmadığının altı çizilirken; ABD kongresi, bu yasaya karşılık FDA’nın onayladığı bir aşı yüzünden zarar gören kişilere tıbbi yardım ödemeleri için bir fon oluşturdu. ABD’li avukatlar ise son on yılda açılan davaların sadece yüzde 6’sına fon tarafından ödeme yapıldığını belirttiler.

Böylece hükümet aşıları daha uyguna alıyor

Şubat ayında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar, Kamuya Hazırlık ve Acil Durumlara Hazırlık Yasası'nı işleme almıştı. 2005’te çıkarılan yasaya göre 'kasıtlı suistimal' olmadığı sürece kritik tıbbi malzeme üreten ve dağıtan şirketlere dava açılamıyor. Bu yasanın 2024’e kadar geçerli olduğu belirtilirken avukat Rogge Dunn, "ABD, şirketlere, 'Bir an önce aşı geliştirin' diyor. Fakat insanlara herhangi bir durum olduğunda şirketlerin yanında yer alıyor. Bu da hükümetin daha uygun fiyata aşı almasını sağlıyor. Şirketleri bir nevi olası tazminattan koruyarak pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.