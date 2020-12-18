Fenerbahçe'yi pişman eden Max Kruse gerçeği

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse'nin attığı 1 gol, 1.5 milyon avroya geldi.

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Fenerbahçe'nin 2019'da transfer ettiği Alman yıldız Max Kruse, geçtiğimiz haziran ayında sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Alman basını da Kruse'nin açtığı davayı kazandığını ve Fenerbahçe'nin kendisine 7.5 milyon avro tazminat ödeyeceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte imza parası dahil 3 milyon avro alan Kruse'nin ödenecek tazminatla toplam maliyeti 10.5 milyon avroyu buldu. Alman yıldızın takıma katkısı ise sınıfta kaldı.

1 golü 1.5 milyon avroya patladı

Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon avro olan Alman futbolcunun 1 golü sarı-lacivertlilere 1.5 milyon avroya patladı. (Takvim)