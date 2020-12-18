Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17.610'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatte 4 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 1.982.090'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 246 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı ilk defa 32 bine yaklaştı

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 32 bine yaklaştı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 31 bin 945 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e, ağır hasta sayısı ise 5707'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim'' ifadeleri kullandı.