Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu iddialarını çürüten belgeler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yanlısı Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması olduğuna dair bir haber yaptı. Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya'yı milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek itham da etti. Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yanlısı Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sahte diploması olduğuna dair haberi, "Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş" başlığıyla manşete taşıdı. Cumhuriyet, bu haberini Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2001'de verdiği gerekçeli kararına dayandırdı.

Yeni bir davaymış gibi çok eski bir davayı gündeme getiren Cumhuriyet, Hamza Yerlikaya'nın milyonlarca üniversitelinin işsiz gezdiği ülkede, yasalara aykırı olarak görev yaptığını söyleyerek Yerlikaya'yı itham da etmiş oldu. Gazete ayrıca dördüncü sayfada yer alan, "Diploması sahte" başlıkla Yerlikaya'yı sadece ortaokul diploması olan biriymiş gibi lanse etti.

Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil

Sabah, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil. İşte, "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:

Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulunu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesinden 2004 yılında mezun oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 2018-2019 döneminde bitirdi.