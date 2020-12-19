BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  SPOR

Mevlüt Erdinç: "Çok mutluyum"

Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.

46. dakikada Ndao'nun attığı golle Karagümrük öne geçerken, mücadelenin 90+5. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne fileleri havalandırdı ve Galatasaray 1-1'i yakaladı. Herkes maç bitecek diye beklerken, 90+11. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, uzun süren sessizliğini bozarak topu ağlara gönderdi ve Karagümrük'e galibiyeti getiren isim oldu.

Maçın hemen ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mevlüt, attığı golden önce takımın galibiyet almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Gol atmam da benim adıma önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelecek" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf yerler ve kişiler listesi...
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Aralık 2020)
Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu iddialarını çürüten belgeler
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Hurma: Fatih Terim’in neye kızdığını bilmiyorum
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD başkanlığına seçilen Biden, Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Gönül Dağı Dilek kimdir kaç yaşında gerçek ismi ne?
Yorumlar