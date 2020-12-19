Hakeme hakaretler savuran Fatih Terim'e büyük ceza geliyor

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ''Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diyen Fatih Terim'i büyük bir ceza bekliyor.

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Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46'da Alassane Ndao ve 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti. Galatasaray'ın golünü 90+6'da Mbaye Diagne (penaltı) attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te Enzo Roco, 90+9'da atıldı. Galatasaray'da da Marcao maçtan sonra kırmızı kart gördü.

Fatih Terim 'kızardı'

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti.

"Sen nasıl bir hakemsin''

Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

''Sen ancak bekçi olursun''

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diye bağırdı.

Maç sonu sahaya indi

Tribüne gönderilen Terim, maçın ardından ise sahaya indi. Ancak Futbol Disiplin Talimatı gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan tecrübeli teknik adam kendisini büyük bir riske atmış oldu. Fatih Terim, doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacaktı. Hakemin raporuna göre ise ceza artabilir.

Fatih Terim'in alabileceği cezalar;

Futbol Disiplin Talimatı'na göre tedbir kararına uymayan görevlilere en az 4 maç ceza veriliyor. Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.



Doğrudan kırmızı kart: 2 maç

Tedbir kararına uymama: 4 Maç Fatih Terim'in en az 6 maç takımının başında olmaması gündemde.