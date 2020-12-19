Karagümrük, Galatasaray'ı 60 yıl sonra yendi

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yenerken 60 yıl sonra bir ilke imza attı.Abone ol
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.
Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.
İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.