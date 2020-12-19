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Hazar Denizi'nde sıra dışı kalınlıkta buz oluştu

Hazar Denizi bu yıl her zamankinden daha erken donmaya başladı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi, Hazar’ın kuzeyindeki buz kalınlığının normal değerleri aştığını belirtti.

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Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Bilim Direktörü Roman Vilfand, Azak Denizi'nin her zamankinden daha erken donmaya başladığını ve kuzey bölgelerinde buz kalınlığının normalden yüzde 30 daha fazla olduğu bilgisini verdi.

Sputnik’e konuşan Vilfand, şunları kaydetti: Rusya'nın Avrupa kısmının güneyinde önemli don olaylarının görülmesiyle alakalı. Taganrog Körfezi'ndeki Azak Denizi'nde buz tabakası oluşmaya başladı. Aynı zamanda Hazar Denizi'nin kuzeyi de donmaya başladı. Üstelik göstergeler, buz örtüsünün yılın bu zamanında görülen değerden yüzde 30 daha yüksek olduğu yönünde. Bundan kasıt buzun alanı ve kalınlığıdır.

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