Almanya, Rusya’ya koronavirüs aşısının üretiminde yardıma hazır

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya’da geliştirilen Covid-19 aşılarının Avrupa’da üretim sürecine Alman şirketlerinin katılımı konusunda Rus mevkidaşlarıyla iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı üzerine dün Alman mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısının Avrupa’da üretim sürecine Alman şirketlerinin katılımı konusunda Rus mevkidaşlarıyla iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. İki bakanın vardığı anlaşmaya göre, Rus ve Alman uzmanlar en yakın zamanda, Rus aşılarının ortak üretimi için kapasite arayışına ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi.

Özel çevrimiçi platform

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, telefon görüşmesi sırasında, Rus Kovid-19 aşılarının etkinliğinden ve aşılanan kişilere ilişkin tüm bilginin yer aldığı özel çevrimiçi platformdan bahsetti.

Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşıları

Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’nın St. Petersburg’daki Ulusal Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü’nde kendi aşısını geliştirdiğini, bu aşının Rusya’nın dördüncü aşısı olacağını ifade etmişti.