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Moukoko'nun rekor gecesinde Dortmund kayıplarda

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oyuncu unvanının da sahibi olan Moukoko'nun rekor gecesi, Borussia Dortmund'un yenilgisini önleyemedi.

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Bundesliga'da zirve mücadelesi veren ekiplerden Borussia Dortmund, Union Berlin'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında Taiwo Awoniyi, Union Berlin'i 1-0 öne geçirdi. Borussia Dortmund, 3 dakika sonra Youssoufa Moukoko ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 78'de Marvin Friedrich'le bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son 5 haftada üçüncü kez kaybeden Borussia Dortmund, 22 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet hasreti sona eren Union Berlin ise puanını 21 yaptı.

Daha önce Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırarak Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanının sahibi olan Youssoufa Moukoko, geçen sezon 30. haftada Bayer Leverkusen'de 17 yıl ve 34 günlükken gol atan Florian Wirtz'e ait Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu (16 yıl 28 gün) unvanını da ele geçirdi.

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