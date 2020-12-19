Meral Akşener'den adaylık açıklaması kendi nefsim için zora sokmayacağım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık tartışmalarına katılarak, "Ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İyi Parti lideri Meral Akşener Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile adaylık konusunda hiçbir şey konuşmadıklarını söyleyen Akşener, konuşmasında şunları söyledi:

"4 partili bir Millet İttifakı var. 31 Mart’ta ise sadece İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu bir ittifak var. Ve seçtirdiğimiz belediye başkanlarımızdan da memnunuz. Antalya olsun, Adana olsun, Aydın olsun…

Bütün seçilen belediye başkanlarından başarıları ile ilgili memnunuz. İktidar çok büyük problemler yaratıyor ancak arkadaşlarımız hizmet etmeye gayret gösteriyor. El ele tutuşulursa, inanılırsa sonuç alınıyor demektir.

Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim, bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister. Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz.

Seçimde ilk turda herkes aday oldu, kim ikinci tura giderse destekleyeceğimizi söyledik. Sadece CHP ve İYİ Parti değil, DEVA Partisi var, Saadet Partisi var. Siyasi yapılar ne yapacaklar, nasıl bir sistem kurulacak bunlar konuşmadan olmaz.