Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın BB Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek olan Yalçın'ın sarı kart cezalısı Rosier'in yerine Dorukhan'ı oynatması bekleniyor. Stoper ikilisi Welinton - Montero'dan oluşacakken, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev yapacak. 6 numarada yine Josef'i görevlendirecek olan tecrübeli teknik adam, sağ açığa Ghezzal'ı yazarken, Atiba'nın yanında Mensah'a şans verecek. Hücum hattının solunda Larin santrforda ise Aboubakar gol arayan isimler olacak.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Ersin - Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

VALENTIN ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart cezası sebebiyle BB Erzurumspor karşısında sahada olamayacak.

Bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olarak değerlendirilen ve Aytemiz Alanyaspor maçında 4'üncü sarı kartını gören Fransız sağ bek, BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Rosier, profesyonel futbol hayatındaki ilk golünü ise Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu kupa maçında atmıştı.

GÖKHAN TÖRE VE LJAJIC YİNE YOK

Siyah beyazlı takımda Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle yine kadroya alınmayacak.

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarında toplam 128 dakika süre alıp 1 gol atan Gökhan Töre, son 6 haftanın 5'inde sakatlık sebebiyle kadroya alınmadı. 5 lig maçında 131 dakika süre alıp gol ve asist katkısı yapamayan Adem Ljajic de Gökhan Töre gibi son 3 maçtır sakatlık sebebiyle kadroya giremiyor.

Töre ve Ljajic'in yanı sıra Covid-19 olan ancak kulüp tarafından ismi açıklanmayan iki futbolcu daha karantinada oldukları için BB Erzurumspor maçında görev yapamayacak.