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Nizip Sekili eski Belediye Başkanı Ali Saffet Kanpolat patlamada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'teki özel hastanenin COVİD yoğun bakım ünitesindeki yangında, korona tedavisi gören Nizip Sekili eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Sani Konukoğlu (SANKO) Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde oksijen cihazı kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında, Nizip Sekili eski Belediye Başkanı ve halen AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın da (64) olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Kanpolat'ın korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine ise yoğun bakım ünitesine alındığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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