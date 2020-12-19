Ahmet Çakar: Hakem penaltı uydurdu Terim'in altında ezildi

Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.

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Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Spor yazarları, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kötü maç yönettiğini ve Fatih Terim'in Karagümrük karşısında sınıfta kaldığı görüşünü savundular.

Uğur Meleke: Karagümrük takımı hem grup halinde hareket etmeyi biliyor, hem de koşan/ısıran/rahatsız eden bir takım. Savunmaları santrfordan başlıyor. Firmino’ya Premier Lig'de ‘defansif santrfor’ diyorlar. Dün Sobiech de Firmino esintisi yarattı sahada.

Gürcan Bilgiç: Ders verir gibi oynadılar. Şenol Can, her sonuç için bir senaryo oluşturmuştu. Öne geçtikten sonrası için de yaptığı plan işledi. İlk golleri genelde penaltıdan bulan Galatasaray yine aynı süreçte beraberliği buldu. Pozisyon tam tersi olsaydı ortalık yanardı. 5 dakikalık uzatmalardan şikayetçi bir Fatih Terim'e 13 dakikalık fark verildi. Maç yapmadığı haftada "kazanan" bir Galatasaray, oynadığında 3 puanı yitirdi. Çok acayip (!) şeyler oluyor.

Ahmet Çakar: Galatasaray, çok kötü oynadı. Attıkları penaltı golü bence penaltı değil. Yakaladıkları pozisyon var mı? Hatırlamıyorum. Baskı var mı? Pek görmedim. Ama sadece sahada çok kötü oynayan ruhsuz bir Galatasaray gördüm. Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil.

Şansal Büyüka: Koray-Diagne mücadelesinde faulü yapan Diagne. Ama penaltıyı kazanan Galatasaray. Olacak iş değil. Hakemin görmesi lazım, göremedi, VAR denen garabet ne iş yapar da hakemin bu tepeden tırnağa yanlış kararına ortak oldu. Vicdanlı olmak lazım, adaletli olmak lazım, emeğe, futbola ve rakibe saygılı olmak lazım; Karagümrük kazanmasa yazık olurdu. Futbolun adaleti bu. Galatasaray‘ın son dakikalarda gelen penaltısını, tarafsız bir vicdanın kabul etmesi mümkün değil.

Levent Tüzemen: Üzüm üzüme bakarak kararırmış; kupada Darıca önünde oyun olarak vasatı aşamayan rotasyonlu Galatasaray'ın ruhsuz görüntüsü Karagümrük önünde gençlerden oluşan "Rüya takım"a da sirayet etmiş. Karagümrük Galatasaraylı oyuncuları "Hipnotize etmiş" gibi bir anlayışla oynadı. Karagümrük orta alanı kalabalık tutup savunmasına yakın oynadı ve Galatasaray'ın etkili pas yapmasını engelledi. Karagümrük kompakt anlayışla çok doğru pozisyon aldılar ve Galatasaraylı oyuncuların yüzlerini kalelerine döndürmediler. Maç öncesi Terim'in "Oynama alışkanlığını kazandık. Oyun ciddiyetimiz ve oyun disiplinimiz var. Buna da uymalıyız" şeklinde yaptığı vurgunun Galatasaray çok uzağındaydı.

Evren Turhan: Galatasaray ligdeki seri galibiyetlerine Karagümrük maçıyla devam etmek için sahaya çıktı. Maça etkisiz ve temposu düşük başlayan taraf Galalatasaray'dı. Hücumda ve savunmada bir türlü etkili olamadı. Emre Akbaba, Oğulcan ve Saracchi çok kötü oyunadılar. Özellikle Saracchi ciddi açıklar verdi sol tarafta ve nitekim 2. yarı gol onun bölgesinden geldi. Ndao G.Saray'ın savunmadaki kopukluğunu fırsata çevirerek golünü attı. Fatih hocanın kötü geçen geçin ilk yarı sonrası devrede değişiklik yapması gerekirdi.