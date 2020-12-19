Online alışveriş yapanlar dikkat! Çok önemli yeni düzenlemeler geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre internet ve telefon yoluyla alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un aktardığına göre online satış platformları, platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak.