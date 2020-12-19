Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde Cumhur ittifakı mesajı vererek, "Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır." dedi.

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Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

Otoyol uzunluğu ikiye katlandı

İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık.

Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik.

Ankara-Sivas hızlı tren hattı seneye devreye giriyor

Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz.

Ülkemize diz çöktüremeyecekler

Uluslararası yatırımlarla ilgili asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.

Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz.

Çin'e giden ihracat trenine yönelik yalan çıkan haberlere tepki

Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.

Milletvekillerine 2021 bütçe teşekkürü

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık.

2023 zafer yılı olacaktır

Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

Hastanede ölenlere baş sağlığı diledi

Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.