ABD’nin 3 eski başkanı kameralar önünde aşı olacak

ABD’nin üç eski başkanı bu ay yaptıkları açıklamada, Amerikalıların aşının güvenliğine olan inancını artırmak için koronavirüs aşısını halka açık bir şekilde kamera önünde yaptıracaklarını ifade etti.

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ABD’nin eski başkanları, halkın koronavirüs aşısına güvenini arttırmak için kamera önünde aşı olacaklarını açıkladı.

ABD eski Başkanı Barack Obama, "İnsanlar bu bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Covid olduğunu bilsinler diye sonunda bunu televizyona çekebilir veya filme alabilirim" dedi.

Eski başkanlar George Bush ve Bill Clinton ise sözcüleri aracılığıyla, Amerikalıları aşı olmaya teşvik etmeye yardımı olacaksa, aşıyı kamera önünde yaptıracaklarını doğruladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence’in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.