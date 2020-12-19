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Hatayspor tek attı Göztepe'yi yıktı

Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek sezonun 6. galibiyetini elde etti.

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Süper Lig'in 13. hafta maçında Göztepe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maça iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Göztepe'nin iki topu direkten dönerken devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıda eşitliği bozan Atakaş Hatayspor oldu. Konuk ekip 59. dakikada Mame Diouf'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Senegalli futbolcu bu sezon dördüncü golünü kayderken, Hataspor ilk kez beyaz noktadan sayı üretti. Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en çok gol yiyen takım ise Göztepe oldu.(6)

Kalan dakikalarda Göztepe beraberlik adına açık aradı ancak pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Son düdükle birlikte Hatayspor maçı tek golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Hatayspor son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde ederken, Göztepe üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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