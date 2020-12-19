BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

Abone ol

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

Bilindiği üzere Seval Türkeş, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit etmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak desteklerini iletmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücünün beddua ettiği polis bakın ne yaptı!
Ümit Özat: Başkan aradı, istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum dedi
Fatih Altaylı'dan TFF'ye sert sözler: Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz hamlesi! En son 6 ay önce açıklanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’nin 3 eski başkanı kameralar önünde aşı olacak
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TÜRKONFED Başkanı'ndan Türk ekonomisine ilişkin kritik açıklamalar: Kurda stabilitenin sağlanmalı
Hatayspor tek attı Göztepe'yi yıktı
Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı
Gönül Dağı Ramazan kimdir gerçek adı nedir?
Yorumlar