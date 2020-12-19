Kemal Kılıçdaroğlu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.Abone ol
Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.
Bilindiği üzere Seval Türkeş, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit etmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak desteklerini iletmişti.