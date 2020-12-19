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1 milyon doları çalan hırsızın kimliği şoke etti

Demirören Haber Ajansı

FATİH'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon doları çalan hırsızın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

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Fatih Beyazıt'ta bulunan İ.C., ve ortaklarına ait döviz bürosundan geçtiğimiz pazartesi günü 1 milyon dolar para çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken olayın şüphelileri olarak Mehmet C., Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B.'yi gözaltına aldı.

13 yıllık çalışan çıktı

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C.'nin 1 milyon dolar parayı çaldığını tespit etti.

Villa ve lüks otomobil satın almış avukata kendisini savunması için 50 bin dolar vermiş

Mehmet C. ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin dolarla Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara ise lüks bir otomobil aldığını söyledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden  döviz bürosu çalışanı Mehmet C., akrabası Serkan K., ile Sezai Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. ise işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 13 yıllık kurye Mehmet C.'nin 1 milyon doları çantasında götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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