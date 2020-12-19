BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  YEREL

Bodrum'da altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi

MUĞLA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi. Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı.

Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücünün beddua ettiği polis bakın ne yaptı!
Ümit Özat: Başkan aradı, istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum dedi
Fatih Altaylı'dan TFF'ye sert sözler: Türk futbolunu beIN Sports’a peşkeş çekti
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz hamlesi! En son 6 ay önce açıklanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da Covid-19 testi pozitif ve temaslı 2 kardeş seyahatte yakalandı
İBB, annelere ücretsiz ulaşım kartı vermişti! Sayıştay mevzuata aykırı buldu
AB'den Türkiye'ye 'İlişkilerimize yeniden yön vermek için hala şans var' çağrısı
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ koronavirüsten öldü
Adana'da kuyu 2 kişi toprak altında kaldı
Gönül Dağı Asuman kimdir kaç yaşında oyuncunun gerçek adı ne?
Yorumlar