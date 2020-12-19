Senarist Alper Alpözgen evde ölü bulundu Acun Ilıcalı'nın platformu için senaryo yazıyordu
Senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42) arkadaşını ziyarete gittiği Şişli'deki evde ölü bulundu.
Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.
Uyandırmak için girdi: Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Darp izine rastlanmadı: Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı
Otopsi belirleyecek: Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin otopsi ile belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.