Senarist Alper Alpözgen evde ölü bulundu Acun Ilıcalı'nın platformu için senaryo yazıyordu

Uyandırmak için girdi: Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.