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Tuncay Şanlı'dan Erol Bulut eleştirisi: Çözüm bulacağız dedi ama...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, sar-lacivertli takımın 3-1'lik yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, TRT Spor'da Gaziantep FK mücadelesini değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin oyununu yorumlayan Şanlı, "İyi bir oyun yoktu. Bireysel performanslarda inanılmaz düşüş var." dedi.

Erol Bulut'u da eleştiren Şanlı, "Üretken bir Fenerbahçe yok. Hatta maçın belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin ne oynadığı da belli değildi. Erol hoca çözüm bulacağız dedi ama bulunamamış" ifadelerini kullandı.

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