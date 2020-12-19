Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, bu hafta da yenilgiye razı oldu. Gaziantep FK, 3-1'lik skorla üç puanı haketti. 90+5'te Kenan'ın frikikten çıkardığı şut karşılaşmanın en güzel golüydü.

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Marius Sumudicalı Gaziantep FK, Erol Bulutlu Fenerbahçe'yi ağırladı. Süper Lig'de liderlik mücadelesinin kıran kırana sürdüğü 13'üncü hafta bu karşılaşmayla devam etti. Şu ana kadar 23 puan toplayan Fenerbahçe, kendisini maç öncesi 5 puan geriden takip eden Gaziantep FK'ye 3-1'lik skorla yenildi. Geçen hafta taraftarın tepkisini çeken skora imza atan Kanarya, bu hafta da oynadığı oyunla umut vermedi. Kanarya'da Cisse bu maçta da kafa vuruşunda direkleri geçemedi. Ferdi'nin 16'da çektiği şut taraftarı çileden çıkardı. Fenerbahçe Süper Lig'de direkleri geçemeyen takım istatistiğinde zirvede. Bu maçla beraber 12 topu direkle buluştu.

İşte maçın önemli dakikaları:

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: 3-1

90+5 GOOOOL! Gaziantep skoru 3-1'e getirdi. Kenan, harika frikik vuruşuyla kaleci Oytun'u çaresiz bıraktı.

84- Fenerbahçe'de Thiam ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır kararını Gaziantep lehine verdi.

80- Gaziantep üçüncü gole yaklaştı. Kanattan içeri çevrilen topa Ozan Tufan kritik müdahalede bulundu.

63- Fenerbahçe'nin atağında ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Hakem ofsayt bayrağını gösterdi.

60- Fenerbahçe için şanssız an... Novak'ın içeri çevirdiği topta Cisse'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

54- Pelkas'ın serbest vuruştan kaleye yönelen şutu direk dibinden dışarı gitti. Fenerbahçe beraberlik için bastırıyor.

46- İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Ferdi yok, Thiam oyuna girdi.

39- GOOOOL! Hakem Cüneyt Çakır penaltıyı gösterdi. Gaziantep FK, Maxim ile bir kez daha öne geçti.

27- Gaziantep topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23- GOOOOL! Maçta beraberlik geldi. Nazım'ın ortasında Pelkas topu altıpastan ağlara gönderdi.

16- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yaydan çıkardığı şut alakasız dışarı gitti.

10- GOOOOL! Gaziantep duran top organizasyonunda golü buldu. Direkten dönen topu Vetrih ağlara gönderdi.

7- Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.

İlk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

Fenerbahçe: Oytun, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Bu yenilgilere de yenisini ekledi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında da galip gelemedi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada kaldı.